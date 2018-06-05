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Велосипедистка перелетела через крышу автомобиля и попала в больницу

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Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Когда в понедельник рано утром недалеко от Лыхавере автомобиль выехал по главной дороге навстречу велосипеду, столкновение оказалось неизбежным, передает Sakala.

Несчастный случай произошел в 6.45, когда 28-летняя женщина выехала на перекресток дорог Мудисте-Сууре-Яани-Вянда и Сууре-Яани-Навести в волости Пыхья-Сакала в деревне Лыхавере на автомобиле Citroën C2 навстречу велосипеду, на котором ехала 49-летняя женщина с правами.

Вследствие несчастного случая велосипедистка ударилась об автомобиль, перелетела через крышу и была доставлена в Вильяндискую больницу.

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