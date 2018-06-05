Велосипедистка перелетела через крышу автомобиля и попала в больницу
5 июня 2018 г., 12:40
Когда в понедельник рано утром недалеко от Лыхавере автомобиль выехал по главной дороге навстречу велосипеду, столкновение оказалось неизбежным, передает Sakala.
Несчастный случай произошел в 6.45, когда 28-летняя женщина выехала на перекресток дорог Мудисте-Сууре-Яани-Вянда и Сууре-Яани-Навести в волости Пыхья-Сакала в деревне Лыхавере на автомобиле Citroën C2 навстречу велосипеду, на котором ехала 49-летняя женщина с правами.
Вследствие несчастного случая велосипедистка ударилась об автомобиль, перелетела через крышу и была доставлена в Вильяндискую больницу.