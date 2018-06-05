Велосипедистка перелетела через крышу автомобиля и попала в больницу

Несчастный случай произошел в 6.45, когда 28-летняя женщина выехала на перекресток дорог Мудисте-Сууре-Яани-Вянда и Сууре-Яани-Навести в волости Пыхья-Сакала в деревне Лыхавере на автомобиле Citroën C2 навстречу велосипеду, на котором ехала 49-летняя женщина с правами.