Галерея: взгляните на великолепный курорт, где встретятся Дональд Трамп и Ким Чен Ын
6 июня 2018 г., 13:18
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о встрече. Она пройдет в отеле Capella Hotel на остреве Сентоса в Сингапуре, об этом ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс сообщает CNN.
Пятизвездочный отель с красной черепицей похожий на роскошный особняк, находится на живописном острове Сентоса. Это остров, на котором есть несколько курортов, отели, два поля для гольфа и парк аттракционов, популярен среди туристов, передает Rus.Tvnet.
Как CNN сообщили анонимные источники, при выборе места для лидера Северной Кореи определяющим был аспект безопасности.
Встреча политиков состоится 12 июня в 9 часов утра по местному времени.