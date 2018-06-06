ср, 06.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
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  • Галерея: взгляните на великолепный курорт, где встретятся Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Галерея: взгляните на великолепный курорт, где встретятся Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о встрече. Она пройдет в отеле Capella Hotel на остреве Сентоса в Сингапуре, об этом ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс сообщает CNN.

Пятизвездочный отель с красной черепицей похожий на роскошный особняк, находится на живописном острове Сентоса. Это остров, на котором есть несколько курортов, отели, два поля для гольфа и парк аттракционов, популярен среди туристов, передает Rus.Tvnet.

Как CNN сообщили анонимные источники, при выборе места для лидера Северной Кореи определяющим был аспект безопасности.

Встреча политиков состоится 12 июня в 9 часов утра по местному времени.

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