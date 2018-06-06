Британская полиция установила примерное время, когда на дверь дома Скрипаля был нанесен яд

Следствие считает, что яд нанесли после того, как дочь Скрипаля Юлия приехала домой к отцу в субботу, 3 марта, прилетев из России. «Она не выходила из дома до 09:15 утра в воскресенье, когда они с отцом сели в его машину и поехали в какое-то место в Солсбери. В 16:15 того же дня их обоих обнаружили в тяжелом состоянии на скамье в центре Солсбери», - говорится в статье, которую цитирует NEWSru со ссылкой на InoPressa.

Заместитель помощника комиссара Дин Хайдон, координатор усилий по борьбе с терроризмом, заявил: «Наше расследование сфокусировано на людях и транспортных средствах, находившихся в непосредственной близости от дома Скрипалей и далее до Молтингс, где им стало плохо. Мы бы хотели попросить всех, у кого может быть информация или кто, возможно, видел или слышал что-то, пусть и незначительное, связаться с полицией по телефону 101».

Полиция заявила, что в Солсбери остаются 100 сотрудников по борьбе с терроризмом, чтобы продолжить расследование. Ранее на этой неделе стало известно, что полиция полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей.

Британские следователи по-прежнему уверены, что при атаке на Скрипаля использовался агент семейства «Новичок», который должен был убить жертву. Получившие большую дозу химиката Сергей и Юлия Скрипали в день отравления впали в кому. Но в течение месяца пошли на поправку - как сообщали британские СМИ, 10 апреля больницу покинула Юлия, а в середине мая выписали и ее отца.

Британские власти твердо убеждены, что виновные в химатаке в Солсбери, в результате которой отравления разной степени тяжести получили десятки человек, связаны с Россией, но Кремль отрицает какую-либо ответственность.