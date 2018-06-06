Британская полиция установила примерное время, когда на дверь дома Скрипаля был нанесен яд

Британскиое следствие полагает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» нанесли на дверную ручку дома экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери не более чем за 24 часа до того, как жертвы потеряли сознание, сообщает The Guardian со ссылкой на данные расследования.
Следствие считает, что яд нанесли после того, как дочь Скрипаля Юлия приехала домой к отцу в субботу, 3 марта, прилетев из России. «Она не выходила из дома до 09:15 утра в воскресенье, когда они с отцом сели в его машину и поехали в какое-то место в Солсбери. В 16:15 того же дня их обоих обнаружили в тяжелом состоянии на скамье в центре Солсбери», - говорится в статье, которую цитирует NEWSru со ссылкой на InoPressa.
Заместитель помощника комиссара Дин Хайдон, координатор усилий по борьбе с терроризмом, заявил: «Наше расследование сфокусировано на людях и транспортных средствах, находившихся в непосредственной близости от дома Скрипалей и далее до Молтингс, где им стало плохо. Мы бы хотели попросить всех, у кого может быть информация или кто, возможно, видел или слышал что-то, пусть и незначительное, связаться с полицией по телефону 101».
Полиция заявила, что в Солсбери остаются 100 сотрудников по борьбе с терроризмом, чтобы продолжить расследование. Ранее на этой неделе стало известно, что полиция полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей.
Британские следователи по-прежнему уверены, что при атаке на Скрипаля использовался агент семейства «Новичок», который должен был убить жертву. Получившие большую дозу химиката Сергей и Юлия Скрипали в день отравления впали в кому. Но в течение месяца пошли на поправку - как сообщали британские СМИ, 10 апреля больницу покинула Юлия, а в середине мая выписали и ее отца.
Британские власти твердо убеждены, что виновные в химатаке в Солсбери, в результате которой отравления разной степени тяжести получили десятки человек, связаны с Россией, но Кремль отрицает какую-либо ответственность.
В марте один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев утверждал, что антидота для этого вещества нет, поэтому, если в Солсбери использовался агент именно этого семейства, то Скрипали «с вероятностью, близкой к 100%», умрут. В то же время советско-американский химик Вил Мирзаянов, также называющий себя одним из создателей «Новичка», заявлял, что в Солбсери, несмотря на выздоровление Скрипалей, мог быть применен именно этот мощный агент, но в таком случае использовал его идиот, который ничего не знал о физико-химических свойствах «Новичка»: в условиях влажности (в начале марта в Солсбери был туман) начинается реакция гидролиза, концентрация этого вещества падает в несколько раз, и оно перестает быть смертельным.