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Трудовая инспекция напомнила, сколько часов в неделю могут работать школьники

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Школьники. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Трудовая инспекция напоминает, что на школьных каникулах дети могут работать с семи лет, но на легких работах, а по 40 часов в неделю могут работать лишь подростки не младше 15 лет.

Дети в возрасте от 7 до 12 лет могут работать на каникулах до 3 часов в день, то есть максимально 15 часов в неделю, передает rus.err.ee.

Подростки в возрасте 13-14 лет могут работать до 7 часов в день, то есть 35 часов в неделю, а с 15 до 17 лет можно работать на школьных каникулах до 8 часов в день, то есть 40 часов в неделю. 

Ведомство также обращает внимание на то, что ученики основной школы могут работать на летних каникулах максимально до 1,5 месяцев, то есть по закону у детей обязано быть время для отдыха и для того, чтобы подготовиться к новому учебному году. 

Кроме того, работодатель должен строго оценивать риски, нанимая несовершеннолетнего на работу.

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