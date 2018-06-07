Трудовая инспекция напомнила, сколько часов в неделю могут работать школьники

Дети в возрасте от 7 до 12 лет могут работать на каникулах до 3 часов в день, то есть максимально 15 часов в неделю, передает rus.err.ee.

Подростки в возрасте 13-14 лет могут работать до 7 часов в день, то есть 35 часов в неделю, а с 15 до 17 лет можно работать на школьных каникулах до 8 часов в день, то есть 40 часов в неделю.

Ведомство также обращает внимание на то, что ученики основной школы могут работать на летних каникулах максимально до 1,5 месяцев, то есть по закону у детей обязано быть время для отдыха и для того, чтобы подготовиться к новому учебному году.