Расходы НАТО на оборону существенно вырастут

В 2017 году военные расходы европейских стран НАТО и Канады увеличились на 5,2 процента. В 2014 году страны НАТО договорились в течение десяти лет довести ассигнования на оборонные нужды до 2 процентов от объема ВВП. Однако в минувшем году этой цели, помимо США (3,57 процента ВВП), добились лишь три страны - Греция (2,36 процента), Великобритания (2,12) и Эстония (2,08 процента).

Как отметил Столтенберг, увеличение расходов европейских стран НАТО и Канады на оборону в 2018 году - уже четвертое подряд. В НАТО указали, что это соответствует приросту почти на 15 процентов за период с 2015 по 2018 годы. В абсолютных цифрах это означает, что НАТО увеличила расходы на оборону на 87,3 млрд долларов.