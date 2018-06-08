Рынок недвижимости: какие квартиры на гребне волны

Новые дома вырастают в каждом районе столицы, и предложения даже превышают спрос. Чтобы найти для покупки подходящую по качеству и оптимальную по цене квартиру, нужно проделать дополнительную работу. И правильные покупатели этим успешно занимаются.

«Покупатели теперь - знающие и продвинутые. В каждом новом проекте они находят лучшие квартиры, которые и раскупаются моментально», - сказала ведущий консультант бюро недвижимости Uus Maa Марина Ходус.

Естественно, цена - важный, но не единственный критерий. Квартира мечты должна иметь хорошую планировку и месторасположение. Существует множество исключений и ситуаций, в которых главную роль играют эмоции или какие-то другие особенности покупателя. Но это не означает, что жилье других ценовых категорий вообще не будет куплено. На любую квартиру найдется покупатель, хотя, по словам Ходус, другие целевые группы значительно более малочисленны.