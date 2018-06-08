Рынок недвижимости: какие квартиры на гребне волны

Хорошая экономическая ситуация и рост зарплат влияют на рынок недвижимости: многоквартирные дома продолжают расти, как грибы после дождя, и квартиры в них раскупаются очень быстро еще на стадии строительства, отмечает портал Kodu.
Новые дома вырастают в каждом районе столицы, и предложения даже превышают спрос. Чтобы найти для покупки подходящую по качеству и оптимальную по цене квартиру, нужно проделать дополнительную работу. И правильные покупатели этим успешно занимаются.
«Покупатели теперь - знающие и продвинутые. В каждом новом проекте они находят лучшие квартиры, которые и раскупаются моментально», - сказала ведущий консультант бюро недвижимости Uus Maa Марина Ходус.
Цены на самые популярные и быстро раскупаемые квартиры
- 1-комнатные квартиры:
за пределами центра города 70 000 – 80 000 €,
в центре 90 000 – 100 000 €.
- 2-комнатные квартиры:
за пределами центра 85 000 – 100 000 €,
в центре 125 000 – 135 000 €.
- 3-комнатные квартиры:
за пределами центра 120 000 – 140 000 €,
в центре 150 000 – 165000 €.
- 4-toalised korterid:
за пределами центра 140 000 – 160 000 €,
в центре 180 000 – 210 000 €.
Естественно, цена - важный, но не единственный критерий. Квартира мечты должна иметь хорошую планировку и месторасположение. Существует множество исключений и ситуаций, в которых главную роль играют эмоции или какие-то другие особенности покупателя. Но это не означает, что жилье других ценовых категорий вообще не будет куплено. На любую квартиру найдется покупатель, хотя, по словам Ходус, другие целевые группы значительно более малочисленны.