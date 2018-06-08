США предложили наградить победителя чемпионата мира-2018 за пределами России

«В идеале Международной федерации футбола (ФИФА) следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России. Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», — отмечается в докладе.