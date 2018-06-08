Фото: в Польше автобус с детьми врезался в грузовик

Также при столкновении было задето еще одно авто, сообщает Korrespondent со ссылкой на Оnet.pl.

В результате ДТП шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей, получили тяжелые ранения. Всего около 20 человек нуждались в госпитализации.

Отмечается, что в автобусе, ехавшем в Варшаву, было 44 ребенка из 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.

"Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу", - сообщил представитель полиции.