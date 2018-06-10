Ссора в интернете обернулась поножовщиной и тяжкими телесными повреждениями

По словам прокурора Мерри Тийтуса, все началось с конфликта в интернете. Преступник и его жертва были знакомы друг с другом. Для выяснения отношений молодые люди решили встретиться в пярнуском парке. Перед встречей один из участников конфликта пришел вместе с друзьями во двор частного дома на Таллиннском шоссе, где жил его противник.

Незваный гость попытался схватить знакомого за одежду. Тот в ответ дважды ударил его ножом, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Резаные раны были нанесены в спину и в верхнюю часть предплечья. Удар в предплечье повредил нерв лучевой кости. Эта травма требует длительного восстановления - по меньшей мере, четырех месяцев.

Напавший с ножом признался в содеянном и объяснил свой поступок самозащитой. Однако, по словам прокурора, с точки зрения закона, нападение с ножом на безоружного не может считаться самозащитой.

Суд приговорил Кеннета за нанесение тяжких телесных повреждений к четырем с половиной годам тюремного заключения. Из-за сокращенного производства срок уменьшили до трех лет. Приговор не будет приведен к исполнению, если осужденный в течение четырех лет и шести месяцев испытательного срока не совершит новое преступление и будет выполнять назначенные судом требования.