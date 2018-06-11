Центральная криминальная полиция задержала криптомошенника

По сообщению Центральной криминальной полиции, преступления позволили мужчине заработать минимум 2,5 миллиона евро. Он пользовался тем, что небрежно обращаются со своими паролями. Для защиты собственных конто достаточно было бы двухэтапной аутентификации, передает Postimees.