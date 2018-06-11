Центральная криминальная полиция задержала криптомошенника
11 июня 2018 г., 13:38
Бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции задержало мужчину, которого обвиняют в краже тысяч биткойнов в течение нескольких лет.
По сообщению Центральной криминальной полиции, преступления позволили мужчине заработать минимум 2,5 миллиона евро. Он пользовался тем, что небрежно обращаются со своими паролями. Для защиты собственных конто достаточно было бы двухэтапной аутентификации, передает Postimees.
В числе прочего он использовал биткойны для игры в онлайн-казино. На фотографии к статье изображен выигрыш подозреваемого в онлайн-казино: 6360 милли-биткоин или 6,36 биткойнов.