Срочно предупредите близких! В Эстонии распространяется хитрая мошенническая схема

Как распознать возможного мошенника?

· Звонящий говорит на русском языке, но с сильным акцентом, либо на ломаном английском.

· Звонящий говорит быстро, путано, при этом обещает невозможное, то есть гарантированную прибыль. Мошенник может быть невежлив, навязчив и не позволяет закончить разговор.

· Звонят с зарубежного номера

· Звонят обычно пожилым людям, предполагая, что пожилой человек не так хорошо умеет пользоваться компьютером.

· Предлагается установить в компьютер программу. Таким образом мошенник получает доступ к чужим личным данным и банковскому счету.

· Мошенник просит ввести данные своей кредитной карты на сайте.