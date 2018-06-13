ср, 13.06.2018
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Сообразим на троих: ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

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ФОТО: Mladen ANTONOV / AFP / Scanpix

В Москве на 68-м заседании конгресса ФИФА выбрали хозяина ЧМ-2026, сообщает sports.ru.

Им стали США, Канада и Мексика. За них отдали голоса 134 федерации из 199.

На право проведения ЧМ-2026 претендовали совместная заявка США, Канады и Мексики и заявка Марокко.

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