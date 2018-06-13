Сообразим на троих: ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

Rus.Postimees.eeСпортСообразим на троих: ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и МексикеСообразим на троих: ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и МексикеRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 июня 2018 г., 14:45ФОТО: Mladen ANTONOV / AFP / ScanpixВ Москве на 68-м заседании конгресса ФИФА выбрали хозяина ЧМ-2026, сообщает sports.ru.Им стали США, Канада и Мексика. За них отдали голоса 134 федерации из 199.На право проведения ЧМ-2026 претендовали совместная заявка США, Канады и Мексики и заявка Марокко.мароккомексикафифа