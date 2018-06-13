Свято место пусто не бывает: испанцы назначили нового рулевого сборной
13 июня 2018 г., 16:07
Спустя пару часов после неожиданной и скандальной отставки Хулена Лопетеги, федерация футбола Испании назвала имя нового главнго тренера.
Им стал занимавший до последнего времени должность спортивного директора сборной бывхсй защитник "Реала" и "Болтона" Фернандо Йерро. Он будет работать с командой во время ЧМ-2018.
Испанцы проведут пресс-конференцию с участием Йерро в Краснодаре в 18.30 по московскому времени. Йерро работал главным тренером в «Реал Овьедо» с 2016 по 2017 год.