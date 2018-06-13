ср, 13.06.2018
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До ЧМ по футболу осталось:

Свято место пусто не бывает: испанцы назначили нового рулевого сборной

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ФОТО: Joe Giddens / PA Wire/PA Images

Спустя пару часов после неожиданной и скандальной отставки Хулена Лопетеги, федерация футбола Испании назвала имя нового главнго тренера.

Им стал занимавший до последнего времени должность спортивного директора сборной бывхсй защитник "Реала" и "Болтона" Фернандо Йерро. Он будет работать с командой во время ЧМ-2018.

Испанцы проведут пресс-конференцию с участием Йерро в Краснодаре в 18.30 по московскому времени. Йерро работал главным тренером в «Реал Овьедо» с 2016 по 2017 год.

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