Рийгикогу ввел новое требование для туристов

По предложению Комиссии по окружающей среде Рийгикогу изменил Закон об охоте так, что туристы, приезжающие с целью охоты на водоплавающих птиц, должны сначала пройти соответствующее обучение. Это обеспечит соблюдение правил эстонского охотничьего промысла и ограничит убийство птиц.
Председатель Комиссии по окружающей среде Райнер Вакра отметил, что каждый год Эстонию посещает порядка 4000 туристов-охотников. Охотиться на водоплавающих птиц приезжает около 600 из них. В год туристы и охотники Эстонии отстреливают порядка 12 000 водоплавающих птиц.
«Комиссия по окружающей среде решила направить туристов-охотников в школу. Таким образом, те, кто хочет охотиться на птиц в Эстонии, будут иметь представление о действующих в Эстонии правилах охоты и охотничьих традициях и смогут вести себя должным образом, – сказал Вакра. – Для этого мы дополняем Закон об охоте требованием, согласно которому человек, получивший охотничье удостоверение в Эстонии на основании действующего иностранного охотничьего удостоверения, получит разрешение на охоту на мелкую дичь лишь в случае, если он прошел соответствующее обучение». Он добавил, что требования по отношению к программе обучения и к лицу, проводящему обучение, а также к объему материалов и порядку проведения обучения, устанавливает министр окружающей среды. В число водоплавающих входят гуси, лысухи, большие бакланы и чайки. В основном охота ведется на гусиных.
Причиной для принятия поправок послужило коллективное обращение Эстонского орнитологического общества о прекращении массового убийства водоплавающих птиц. Обращение подписали 2569 человек. Поправки были разработаны в тесном сотрудничестве с Эстонским орнитологическим обществом, Эстонским обществом охотников и Министерством окружающей среды.
За инициированный Комиссией по окружающей среде Закон о внесении изменений в Закон об охоте и в Закон об административном сотрудничестве (633 SE) проголосовали 50 депутатов Рийгикогу, против – два. Три депутата воздержались.