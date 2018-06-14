Рийгикогу ввел новое требование для туристов

«Комиссия по окружающей среде решила направить туристов-охотников в школу. Таким образом, те, кто хочет охотиться на птиц в Эстонии, будут иметь представление о действующих в Эстонии правилах охоты и охотничьих традициях и смогут вести себя должным образом, – сказал Вакра. – Для этого мы дополняем Закон об охоте требованием, согласно которому человек, получивший охотничье удостоверение в Эстонии на основании действующего иностранного охотничьего удостоверения, получит разрешение на охоту на мелкую дичь лишь в случае, если он прошел соответствующее обучение». Он добавил, что требования по отношению к программе обучения и к лицу, проводящему обучение, а также к объему материалов и порядку проведения обучения, устанавливает министр окружающей среды. В число водоплавающих входят гуси, лысухи, большие бакланы и чайки. В основном охота ведется на гусиных.