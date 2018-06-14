чт, 14.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Сотрудникам Центра тревоги станут доплачивать за ночные часы работы

Сотрудникам Центра тревоги станут доплачивать за ночные часы работы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Начиная со следующего года  Центр тревоги будет платить своим работникам дополнительные деньги за работу в ночную смену.

Как сообщает агентство BNS, правительство решило выделить дополнительно 425 000 евро в фонд зарплаты Центра тревоги в 2019 году. По информации МВД, зарплатный фонд Центра в следующем году увеличится на 8 процентов.

«Рост зарплат крайне необходим для работников, которые не только днем, но ночью  принимают звонки от попавших в беду людей. Мы хотим, чтобы работающие в ночную смену сотрудники получали справедливую зарплату, того же хотят и сами работники», - сказал глава МВД Андрес Анвельт.

В Центре тревоги работают 230 человек.

Актуально

НАВЕРХ