Сотрудникам Центра тревоги станут доплачивать за ночные часы работы
14 июня 2018 г., 11:17
Начиная со следующего года Центр тревоги будет платить своим работникам дополнительные деньги за работу в ночную смену.
Как сообщает агентство BNS, правительство решило выделить дополнительно 425 000 евро в фонд зарплаты Центра тревоги в 2019 году. По информации МВД, зарплатный фонд Центра в следующем году увеличится на 8 процентов.
«Рост зарплат крайне необходим для работников, которые не только днем, но ночью принимают звонки от попавших в беду людей. Мы хотим, чтобы работающие в ночную смену сотрудники получали справедливую зарплату, того же хотят и сами работники», - сказал глава МВД Андрес Анвельт.
В Центре тревоги работают 230 человек.