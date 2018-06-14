Сотрудникам Центра тревоги станут доплачивать за ночные часы работы

Как сообщает агентство BNS, правительство решило выделить дополнительно 425 000 евро в фонд зарплаты Центра тревоги в 2019 году. По информации МВД, зарплатный фонд Центра в следующем году увеличится на 8 процентов.

«Рост зарплат крайне необходим для работников, которые не только днем, но ночью принимают звонки от попавших в беду людей. Мы хотим, чтобы работающие в ночную смену сотрудники получали справедливую зарплату, того же хотят и сами работники», - сказал глава МВД Андрес Анвельт.