Имейте в виду: на эстонско-российской границе возможны огромные пробки

В этот период пограничные и таможенные посты будут нести службу в усиленном режиме. В пунктах пропуска для контроля легковых автомобилей планируется использовать в том числе грузовые и автобусные полосы движения, применять реверсивные схемы движения, выставлять дополнительные наряды.