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  • Имейте в виду: на эстонско-российской границе возможны огромные пробки

Имейте в виду: на эстонско-российской границе возможны огромные пробки

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ФОТО: Частный архив

Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением 15 июня, 19 июня, 22 июня, 26 июня, 3 июля, 10 июля и 14 июля в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу.

Пассажиропоток может значительно превысить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска, говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления России, передает Rus.ERR.

В этот период пограничные и таможенные посты будут нести службу в усиленном режиме. В пунктах пропуска для контроля легковых автомобилей планируется использовать в том числе грузовые и автобусные полосы движения, применять реверсивные схемы движения, выставлять дополнительные наряды.

Учитывая существенный рост нагрузки на пункты пропуска, а также их ограниченные пропускные возможности, людям, пересекающим границу, рекомендуют заранее внимательно заполнять документы, необходимые для прохождения таможенного контроля, планировать заблаговременное прибытие в автомобильные пункты пропуска, выбирать оптимальные маршруты движения с учетом реальной ситуации на границе.

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