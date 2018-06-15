Драма в Петербурге: тунисцы похоронили себя на последних секундах

Матч Ирана и Марокко был важен для обеих команд лишь с точки зрения престижа. И иранцы, и недавние гости Таллинна, имеют довольно призрачные шансы на выход из группы. Скорее, это будет супер сенсация, если кто-то из этих двух обыграет Португалию, отберет очки у Испании. Но, пока первый матч на турнире, от которого зависело многое.

Марокканцы сразу стали прессинговать соперника, но подопечные Карлуша Кейруша выходили из-под пресса довольно легко, к тому же персы и сами были не прочь сыграть в силовой футбол. Где в этих компонентах голевые моменты в начале встречи и увязли: зрители видели много борьбы, но про опасность у ворот, которую в принципе надо создавать, Иран и Марокко позабыли. На 19-й минуте Тунис сумел войти в штрафную, пытались пробить многие тунисцы, но удары застревали в телах мужественных иранцев. В ответной атаке иранцы напортачили с последним пасом и защита Марокко вынесла мяч.

Иран плотно сидел на своей половине поля, ища счастья в контр-атаках. Проблема была в том, что Марокко владел мячом и не собирался его уступать, а иранцы не могли наладить комбинационную игру. На 30-й минуте Зийех попробовал ножницами пробить в дальний угол, но вратарь Ирана был начеку.

Иран все-таки выходил со своей половины и кусал "Львов", заставляя фолить соперника в опасной близости от штрафной, но сами стандарты реализовывались крайне бездарно. По довольно бедной на моменты игре (хотя самих ударов было нанесено за тайм 15), такая расточительность могла выйти иранцам боком. Понимали это и сами представители Персии, повернув игру в последние 10 минут первого тайма таким образом, что марокканцы не нали где ловить соперника. За минуту до конца первого тайма только реакция Мунира спасла его команду после удара Азмуна.

Начало второго тайма осталось снова за марроканцами. Количество передач "Львов" в пару раз точно превосходило количество пасов иранцев, но только Амин Хари из "Шальке" сумел чем-то отличиться - хотя бы тем, что промазал из выгодной позиции по воротам сборной Ирана.