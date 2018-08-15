Samsung Galaxy Note9 поразил экспертов из DisplayMate

На презентации южнокорейская компания уделила мало времени описанию экрана, но во время тестов выяснилось, что дисплей новинки значительно превосходит матрицу Galaxy Note8.

Пиковая яркость Galaxy Note9 при автоматической настройке выросла на 27% по сравнению с прошлым поколением смартпэда, а контрастность — на 32%. При ручной настройке Galaxy Note9 светит чуть тусклее, чем Galaxy S9 и Galaxy Note8, но новинка лидирует в яркости полностью белой картинки с показателем 710 нит.

«Яркость 710 нит получается при полном заполнении экрана белым цветом, что является самой сложной задачей для OLED-панелей, так как в этом режиме все пиксели работают на максимум. Это на 27% ярче Galaxy Note8, а контрастность получилась на 32% выше из-за уменьшенной на 4,4% рефлективности экрана. Это рекордная яркость для OLED-дисплеев со 100%-м заполнением белым», — констатировали в DisplayMate.

В результате лаборатория сделала такой вывод: