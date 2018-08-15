"Остановился, заглушил машину и побежал". Выжившие рассказали об обрушении моста в Италии

Один из выживших - водитель грузовика Афифи Идрис - ехал по мосту, когда тот начал обрушаться. Однако он успел вовремя остановиться. "Видел, что зеленый грузовик передо мной затормозил и начал ехать обратно, поэтому я тоже остановился, заглушил двигатель и побежал", - рассказал он агентству AFP.

Еще вечером во вторник на мосту был виден зеленый автомобиль, остановившийся непосредственно перед обрушившейся частью моста.

"Видел испуганных людей, бежавших в мою сторону босыми ногами, - вспоминает страшную сцену водитель автобуса Алберто Леркари. - Слышал грохот. Люди от него спасались, бежали в мою сторону. Это было ужасно".

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Мужчина, находившийся в момент обрушения моста под ним, в интервью местному телеканалу назвал свою выживание чудом, сообщает агентство АР.

В тот момент он стоял у своего грузовика под мостом. Ударная волна отбросила его к стене, находящейся на расстоянии более десятка метров, в результате чего итальянец повредил плечо и бедро.

"Я стоял у фуры и отлетел, как и все остальное. Да, я считаю это чудом. Не знаю, что сказать. У меня нет слов", - рассказал выживший.

"Обломки упали примерно в 20 метрах от моей машины, - отметил газете La Stampa Давид Ричи, который видел обрушение моста. - Сначала рухнула центральная балка, за ней и все остальное".

ФОТО: EPA/Scanpix

Андреа Рескиньо, который в момент обрушения моста находился в своем автомобиле, в телефонном интервью генуйскому телеканалу Primocanale описал увиденное - как "легковые и грузовые автомобили падали в пропасть".

"Я видел смерть, - рассказал он, - Жена закричала, чтобы я остановил машину. Если б я это не сделал, мы были бы мертвы".

После обрушения участка моста длиной примерно 80 метров с него упали 30-35 легковых автомобилей и три грузовика.

В момент обрушения моста был сильный ветер и ливни.