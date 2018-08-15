"Остановился, заглушил машину и побежал". Выжившие рассказали об обрушении моста в Италии

Во вторник в итальянском городе Генуя произошла большая трагедия - обрушился участок моста, несколько автомобилей с находящимися в них людьми упали с высоты нескольких десятков метров и оказались погребенными под обломками. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли 35 человек, еще 15 пострадали.
Один из выживших - водитель грузовика Афифи Идрис - ехал по мосту, когда тот начал обрушаться. Однако он успел вовремя остановиться. "Видел, что зеленый грузовик передо мной затормозил и начал ехать обратно, поэтому я тоже остановился, заглушил двигатель и побежал", - рассказал он агентству AFP.
Еще вечером во вторник на мосту был виден зеленый автомобиль, остановившийся непосредственно перед обрушившейся частью моста.
"Видел испуганных людей, бежавших в мою сторону босыми ногами, - вспоминает страшную сцену водитель автобуса Алберто Леркари. - Слышал грохот. Люди от него спасались, бежали в мою сторону. Это было ужасно".
Мужчина, находившийся в момент обрушения моста под ним, в интервью местному телеканалу назвал свою выживание чудом, сообщает агентство АР.
В тот момент он стоял у своего грузовика под мостом. Ударная волна отбросила его к стене, находящейся на расстоянии более десятка метров, в результате чего итальянец повредил плечо и бедро.
"Я стоял у фуры и отлетел, как и все остальное. Да, я считаю это чудом. Не знаю, что сказать. У меня нет слов", - рассказал выживший.
"Обломки упали примерно в 20 метрах от моей машины, - отметил газете La Stampa Давид Ричи, который видел обрушение моста. - Сначала рухнула центральная балка, за ней и все остальное".
Андреа Рескиньо, который в момент обрушения моста находился в своем автомобиле, в телефонном интервью генуйскому телеканалу Primocanale описал увиденное - как "легковые и грузовые автомобили падали в пропасть".
"Я видел смерть, - рассказал он, - Жена закричала, чтобы я остановил машину. Если б я это не сделал, мы были бы мертвы".
После обрушения участка моста длиной примерно 80 метров с него упали 30-35 легковых автомобилей и три грузовика.
В момент обрушения моста был сильный ветер и ливни.
Высота открытого в 1967 году моста составляет примерно 80 метров, а длина - около километра.