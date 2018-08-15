Совет Больничной кассы сократится в два с половиной раза

В четверг правительство намерено изменить устав Больничной кассы таким образом, чтобы в совет организации входило шесть человек вместо нынешних 15-ти.
В совет автоматически войдут министр, отвечающий за организацию здравоохранения, а также отвечающий за бюджетную политику государства министр, остальные четверо членов будут выбраны правительством по предложению Центрального союза работодателей, Центрального союза профсоюзов и Палаты людей с ограниченными возможностями, пишет ERR.
Кроме того, изменится порядок оплаты работы членов совета: если сейчас зарплату получают 11 назначенных правительством управленцев, то в дальнейшем вознаграждение будут получать только четверо членов совета.
Начиная с нынешнего года, работа членов совета Больничной кассы оплачивается по часам: 2,97 евро в час.
Постановление начнет действовать с 1 сентября.