Совет Больничной кассы сократится в два с половиной раза

В совет автоматически войдут министр, отвечающий за организацию здравоохранения, а также отвечающий за бюджетную политику государства министр, остальные четверо членов будут выбраны правительством по предложению Центрального союза работодателей, Центрального союза профсоюзов и Палаты людей с ограниченными возможностями, пишет ERR.

Кроме того, изменится порядок оплаты работы членов совета: если сейчас зарплату получают 11 назначенных правительством управленцев, то в дальнейшем вознаграждение будут получать только четверо членов совета.

Начиная с нынешнего года, работа членов совета Больничной кассы оплачивается по часам: 2,97 евро в час.