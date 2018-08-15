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Совет Больничной кассы сократится в два с половиной раза

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Больничная касса.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

В четверг правительство намерено изменить устав Больничной кассы таким образом, чтобы в совет организации входило шесть человек вместо нынешних 15-ти.

В совет автоматически войдут министр, отвечающий за организацию здравоохранения, а также отвечающий за бюджетную политику государства министр, остальные четверо членов будут выбраны правительством по предложению Центрального союза работодателей, Центрального союза профсоюзов и Палаты людей с ограниченными возможностями, пишет ERR.

Кроме того, изменится порядок оплаты работы членов совета: если сейчас зарплату получают 11 назначенных правительством управленцев, то в дальнейшем вознаграждение будут получать только четверо членов совета.

Начиная с нынешнего года, работа членов совета Больничной кассы оплачивается по часам: 2,97 евро в час.

Постановление начнет действовать с 1 сентября.

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