Чт, 16.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Дипломат из Эстонии станет пресс-секретарем ЕС в США

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мария Беловас.

ФОТО: Erakogu

Бывшая гендиректор отдела публичных связей МИД Мария Беловас в четверг приступает к работе в зарубежном представительстве ЕС (EEAS) в качестве пресс-секретаря представительства ЕС в США.

«Моей задачей будет руководить работой отдела по прессе и публичной дипломатии представительства ЕС в США», - сообщила Беловас BNS. В пресс-службе расположенного в Вашингтоне представительства работает около 20 человек.

Отдел, который возглавит Беловас, представляет в США деятельность ЕС, отвечает на касающиеся ЕС вопросы СМИ США и проводит различные мероприятия, посвященные политикам ЕС.

«Сейчас, безусловно, увлекательно заниматься делами ЕС в США. Я рада, что могу испытать себя в качестве дипломата ЕС. Полезным будет и прошлый опыт работы в посольстве Эстонии в Вашингтоне», - сказала Беловас.

Договор с дипломатом, выигравшей проводившийся по всему ЕС конкурс, заключен на четыре года. «Я рада, что мне доверили столь важную должность. Радует и то, что супруг и дочь готовы разделить со мной очередное приключение», - отметила она.

Беловас окончила Тартуский университет по специальности журналистики и связям с общественностью. Она проработала в МИД 10 лет, прежде всего в отделе прессы и информации, затем в посольствах Эстонии в Лиссабоне и Вашингтоне, а с начала 2016 года она была гендиректором отдела публичных связей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ