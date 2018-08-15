Дипломат из Эстонии станет пресс-секретарем ЕС в США

«Моей задачей будет руководить работой отдела по прессе и публичной дипломатии представительства ЕС в США», - сообщила Беловас BNS. В пресс-службе расположенного в Вашингтоне представительства работает около 20 человек.

Отдел, который возглавит Беловас, представляет в США деятельность ЕС, отвечает на касающиеся ЕС вопросы СМИ США и проводит различные мероприятия, посвященные политикам ЕС.

«Сейчас, безусловно, увлекательно заниматься делами ЕС в США. Я рада, что могу испытать себя в качестве дипломата ЕС. Полезным будет и прошлый опыт работы в посольстве Эстонии в Вашингтоне», - сказала Беловас.

Договор с дипломатом, выигравшей проводившийся по всему ЕС конкурс, заключен на четыре года. «Я рада, что мне доверили столь важную должность. Радует и то, что супруг и дочь готовы разделить со мной очередное приключение», - отметила она.