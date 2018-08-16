Опубликована запись камер видеонаблюдения момента, когда 19-летний Лукас Наркл в октябре прошлого года пытался толкнуть свою девушку под проходящий поезд, пишет Postimees.
На записи видно, как 19-летний Лукас Гари Наркл хватает тогда еще 14-летнюю девочку и пытается столкнуть ее под поезд. Девочка сопротивляется и борется за свою жизнь, поэтому молодому человеку не удается скинуть ее на рельсы.
Инцидент произошел на станции Элизабет Юг на севере Аделаиды в Австралии.
Вчера Нарк предстал перед судом, ранее он признал себя виновным в том, что подверг жизнь девочки опасности.
«Она не знала, что он планировал остановиться, - описывает случившееся прокурор. – Неизвестно, какой ущерб может принести этот страх ей в будущем».
Ранее Наркла обвиняли в попытке убийства, поскольку у него с собой в качестве оружия была бейсбольная бита. Но стороны согласились, что бита не была использована.
Наркл провел в заключении три месяца, пока в феврале его не освободили под залог. Поэтому вчера судья Симон Стреттон сказал, что он не намерен приговаривать Наркла к длительному тюремному заключению.
«Отмечу, что его реальные действия были коротки, безответственны и не принесли никакого физического вреда», - объяснил судья свое решение.
По словам судьи, дальнейшее заключение никому не пойдет на пользу, но он видит необходимым назначить обвиняемому длительный срок общественных работ.
Хотя изначально суд должен был вынести приговор сегодня, но по просьбе обвиняемой стороны оглашение приговора было перенесено на следующую неделю. Ранее девушка не шла на сотрудничество с прокуратурой, но сейчас пострадавшая пообещала подать заявление.