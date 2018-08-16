На записи видно, как 19-летний Лукас Гари Наркл хватает тогда еще 14-летнюю девочку и пытается столкнуть ее под поезд. Девочка сопротивляется и борется за свою жизнь, поэтому молодому человеку не удается скинуть ее на рельсы.

Инцидент произошел на станции Элизабет Юг на севере Аделаиды в Австралии.

Вчера Нарк предстал перед судом, ранее он признал себя виновным в том, что подверг жизнь девочки опасности.

«Она не знала, что он планировал остановиться, - описывает случившееся прокурор. – Неизвестно, какой ущерб может принести этот страх ей в будущем».

Ранее Наркла обвиняли в попытке убийства, поскольку у него с собой в качестве оружия была бейсбольная бита. Но стороны согласились, что бита не была использована.

Наркл провел в заключении три месяца, пока в феврале его не освободили под залог. Поэтому вчера судья Симон Стреттон сказал, что он не намерен приговаривать Наркла к длительному тюремному заключению.

«Отмечу, что его реальные действия были коротки, безответственны и не принесли никакого физического вреда», - объяснил судья свое решение.

По словам судьи, дальнейшее заключение никому не пойдет на пользу, но он видит необходимым назначить обвиняемому длительный срок общественных работ.