Правительство решило, что строительство восточной границы продолжится в полном объеме

По словам премьер-министра Юри Ратаса, восточная граница безусловно нуждается в сооружении, чтобы обеспечить как собственную безопасность, так и безопасность партнеров по коалиции. "Наша восточная граница является также внешней границей НАТО и Европейского союза, что делает качественное строительство границы еще более важным", - отметил Ратас, по словам которого граница также воспрепятствует незаконному вторжению, контрабанде товаров и торговле людьми, позволит защитить свой рынок.

"Проект границы не простаивал ни минуты, мы продвигаемся в строительстве границы продолжится к северу от точки соединения границ Эстонии, Латвии и России, - прокомментировал принятое в четверг решение министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. - Неверно говорить об удорожании границы: как значилась в проекте PPA стоимость почти в 190 млн евро, так это по-прежнему и есть".

По словам Анвельта, представленное PPA в феврале этого года проектное решение объективно и уместно – оно отвечает современным требованиям сооружения границы. Это подтвердили и независимая экспертная фирма IB Telora, фирма госимущества Riigi Kinnisvara AS (RKAS), а также европейский департамент пограничной и прибрежной охраны Frontex.

"На имеющиеся в настоящее время средства начнется сооружение четырех участков общей длиной в 33 километра. В строительстве следующих участков и ходатайстве перед госбюджетом следует принимать в расчет и оценки строительного рынка со стороны RKAS, что расходы по проекту – хотя это и не безусловно – могут подниматься на 7 проектов в год“, - пояснил Анвельт, отметив, что оценка RKAS не означает обязательного удорожания.

"Строительно границы Эстонии — это стратегическая инвестиция, и именно так мы будем говорить об этом на переговорах о следующем бюджетном периоде ЕС", - пояснил Анвельт, по словам которого правительство намерено использовать для строительства границы и как можно больше зарубежных средства.

В течении действующего сейчас бюджетного периода на связанное со строительством границы можно привлекать частных инвестиций в размере 37 млн евро. "Учитывая, что связанные с безопасность и защитой границы инвестиции на уровне Европы возрастают, конечно, относительно строительства внешней границы ЕС можно надеяться на дополнительные инвестиционные средства в следующем бюджетном периоде",- сказал Анвельт.

Строительство границы начинается к северу от точки соединения границ Эстонии, Латвии и отмечается самая активная противозаконная деятельность, в том числе нелегальная миграция и контрабанда. Окончательно стоимость сооружения каждого участка границы выяснится по результатам строительного тендера.