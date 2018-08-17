Автомобиль сгорел дотла за считанные минуты

Когда на место прибыли спасатели, передняя часть автомобиля была охвачена огнем. Владелец успел вытащить из машины ценные вещи.

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, точная причина возгорания пока неизвестна. "Владелец был рядом с машиной, на поджог ничто не указывает, - отметили в пресс-службе. - Поскольку пожар начался в подкапотном пространстве, скорее всего, причина в коротком замыкании где-то рядом с двигателем".