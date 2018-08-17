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  • Автомобиль сгорел дотла за считанные минуты

Автомобиль сгорел дотла за считанные минуты

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Горящий автомобиль. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

17 августа в 6.12 утра в деревне Кабина волости Луунья загорелся автомобиль, пишет Tartu Postimees.

Когда на место прибыли спасатели, передняя часть автомобиля была охвачена огнем. Владелец успел вытащить из машины ценные вещи.

Спасатели потушили пожар за 20 минут. В результате пожара большая часть автомобиля уничтожена.

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, точная причина возгорания пока неизвестна. "Владелец был рядом с машиной, на поджог ничто не указывает, - отметили в пресс-службе. - Поскольку пожар начался в подкапотном пространстве, скорее всего, причина в коротком замыкании где-то рядом с двигателем".

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