Трамп отменил военный парад в Вашингтоне из-за стоимости

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 августа, сообщил об отмене военного парада в Вашингтоне, обвинив при этом власти города. "Местные политики, которые осуществляют управление в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом (проведении парада. - Ред.) неожиданно представившуюся им возможность поживиться", - написал Трамп в Twitter.

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2018 г.

По его словам, "за проведение большого торжественного военного парада они (власти Вашингтона – Ред.) выставили настолько абсурдно высокую цену", что он отменил проведение мероприятия. При этом Трамп не исключил, что парад все же состоится, но уже в следующем году.

Расходы в геометрической прогрессии

Как указывает агентство dpa, стоимость проведения парада, в первую очередь, бизнес-предложение Пентагона, подверглись резкой критике. Белый дом исходил из расходов в 10 - 30 миллионов долларов США. Однако СМИ подсчитали, что мероприятие обойдется в 92 миллиона долларов.