В Японии придумали способ путешествовать совсем без вещей и багажа

Благодаря онлайн-платформе Locarry туристы могут арендовать у жителей футболки, джинсы, костюмы, платья, головные уборы, солнцезащитные очки, кимоно, а также спортивные товары, например, доски для серфинга, инвентарь для гольфа, теннисные ракетки, палатки и бинокли, пишет turizm.ru.

Схема работы обменной сети проста. Местные жители публикуют на сайте список предметов, которые они готовы предоставить, а также сроки аренды. Гости находят нужный им предмет, благодаря специальным фильтрам, а затем делают запрос. Если хозяин вещей его одобряет, обе стороны встречаются и обмениваются. Оплата происходит при встрече. Никаких комиссий обменная сеть не собирает.

Для обеспечения контроля качества Locarry разработал пятизвездочную систему обратной связи. Это позволяет оценить качество самих вещей и аккуратность их пользования туристами. Интересно, что онлайн-платформа для аренды вещей доступна не только для путешествующих в Японию. На сайте уже разместили свои предложения жители США, Канады, Австралии, Сингапура, Вьетнама, Таиланда, Тайваня и Гонконга.