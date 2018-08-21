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Сотни людей провели вечер праздничного дня в пробке на границе

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Чтобы вечером 20 августа попасть из России в Эстонию на машине, нужно было ждать больше 5 часов.

ФОТО: Nikolai Andrejev

В День восстановления независимости на эстоно-российской границе образовалась очередь из автомобилей длиной более 1,3 км. Очередь практически полностью состояла из машин с эстонскими номерами - жители республики возвращались домой после длинных выходных, проведённых в России.

В то время, как гости собирались на президентский приём в Кадриорге, очередь от въезда на российский пограничный терминал доросла до самой окраины Ивангорода. Корреспонденту Rus.Postimees, который подъехал к границе в это время, потребовалось ждать более пяти часов, чтобы попасть в Эстонию.

Очередь заканчивалась на самой окраине Ивангорода, в 1,3 км от пограничного терминала.

ФОТО: Nikolai Andrejev

Время ожидания было бы даже больше, если бы пограничники двух стран не привлекли к работе дополнительных сотрудников. Российские пограничники в этот вечер изменили и порядок работы: легковые автомобили с эстонскими номерами они пропускали также по полосам, предназначенным для автобусов и для машин с российскими номерами.

Очередь на границе значительно увеличивается каждый раз, когда выходные удлиняются благодаря государственным праздникам в Эстонии или России. Сотрудница российской пограничной службы посоветовала корреспонденту Rus.Postimees в такие дни планировать пересечение границы не вечером выходного дня, а ночью или даже рано утром в рабочий день.

Почти все автомобили в очереди - с эстонскими номерами.

ФОТО: Nikolai Andrejev

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