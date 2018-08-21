Rimi планирует в этом году открыть в Таллинне два новых магазина
21 августа 2018, 13:16
Принадлежащая шведской группе ICA Gruppen торговая сеть Rimi планирует в этом году открыть в Таллинне еще два новых магазина.
Осенью в столичном микрорайоне Тонди по адресу Пярнуское шоссе, 139 откроется Karamelli Rimi Express. Сейчас торговая сеть занимается поиском работников. "Планируем открыть Karamelli Rimi в середине октября", - сообщил во вторник пресс-секретарь Rimi.
Другой новый гипермаркет Rimi будь открыт на Петербургском шоссе в ноябре.
Стоимость строительства двух этих магазинов предприятие не разглашает.