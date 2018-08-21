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  • Rimi планирует в этом году открыть в Таллинне два новых магазина

Rimi планирует в этом году открыть в Таллинне два новых магазина

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Магазин Rimi.

ФОТО: Žygimantas Gedvila/15min.lt/Scanpix Baltics

Принадлежащая шведской группе ICA Gruppen торговая сеть Rimi планирует в этом году открыть в Таллинне еще два новых магазина.

Осенью в столичном микрорайоне Тонди по адресу Пярнуское шоссе, 139 откроется Karamelli Rimi Express. Сейчас торговая сеть занимается поиском работников. "Планируем открыть Karamelli Rimi в середине октября", - сообщил во вторник пресс-секретарь Rimi.

Другой новый гипермаркет Rimi будь открыт на Петербургском шоссе в ноябре.

Стоимость строительства двух этих магазинов предприятие не разглашает.

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