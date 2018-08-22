Пассажиры сняли посадку Ту-204 с горящим двигателем

О том, что рано утром 22 августа пассажирский лайнер экстренно вернулся обратно из-за пожара в одном из двигателей, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", - рассказал собеседник агентства.

Возгорание произошло на высоте 200 метров, уточняет Ufa1.ru со ссылкой на Уфимскую транспортную прокуратуру.

На борту находилось 202 пассажира, в том числе 42 ребенка. Их эвакуировали с помощью надувных трапов через семь минут после посадки воздушного судна, сообщает Bash.news. Самолет отстранен от полетов, проводится расследование.

Пассажиров рейса отправили в пункт назначения резервным судном авиакомпании, отмечает РИА "Новости". Как сообщает ТАСС со ссылкой на уфимского транспортного прокурора Андрея Прилуцкого, 58 человек отказались лететь другим рейсом.

"Полетели в Сочи, на взлете загорелась турбина! Успешно приземлились, скатились по горке. Все быстро потушили. Было страшно, реально", - рассказал Ufa1.ruпассажир самолета.

В связи с шестичасовой задержкой рейса пассажирам предоставили медицинскую и психологическую помощь, прохладительные напитки и горячее питание.

Загорелся двигатель на высоте! A post shared by Dmitriy Antonov (@dmitriy_antonov_17) on Aug 21, 2018 at 6:19pm PDT

"Предварительной проверкой установлено, что данное воздушное судно прибыло в аэропорт Уфа в 2:45 местного времени рейсом "Сочи - Уфа", приземлилось без замечаний. Самолет был подготовлен к следующему рейсу в штатном порядке", - отмечается на сайте прокуратуры.

Росавиация создала комиссию для расследования инцидента

Инцидент с возгоранием двигателя самолета Ту-204, летевшего рейсом "Уфа - Сочи", будет расследован комиссией Росавиации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Росавиация отмечает высокопрофессиональные, правильные и грамотные действия летного экипажа самолета Ту-204, а также наземных служб и аварийно-спасательных формирований, предотвративших негативное развитие событий", - подчеркивают в ведомстве.

В кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали. Экипаж самолета предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности: включил в ручном режиме систему пожаротушения и через несколько минут произвел посадку в аэропорту вылета, уточняют в Росавиации.