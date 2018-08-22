Ср, 22.08.2018
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  • Совсем другая опера: вилла с роскошным интерьером недалеко от Таллинна

Совсем другая опера: вилла с роскошным интерьером недалеко от Таллинна Смотрите галерею

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Находящаяся в пятнадцати километрах от Таллинна необычная для Эстонии вилла стоит более миллиона евро, делится информацией Kodustill. 

Построенный по оригинальному проекту дом выглядит так, будто находится где-то на берегу Средиземного моря. Буквально вылизанное от фундамента до замочной скважины здание площадью 900 квадратных метров построено в 2004 году. 

Интерьер виллы можно с уверенностью назвать классическим. Кроме жилых помещений в доме есть кинозал, бильярдная, бассейн и баня. Нынешний собственник, кстати, обещает сделать необходимую реновацию фасада и бассейна. Окруженная лесом вилла вдобавок находится совсем рядом с морем. 

Подробности, техническая информация и другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.

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