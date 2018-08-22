Совсем другая опера: вилла с роскошным интерьером недалеко от Таллинна Смотрите галерею
22 августа 2018, 16:24
Находящаяся в пятнадцати километрах от Таллинна необычная для Эстонии вилла стоит более миллиона евро, делится информацией Kodustill.
Построенный по оригинальному проекту дом выглядит так, будто находится где-то на берегу Средиземного моря. Буквально вылизанное от фундамента до замочной скважины здание площадью 900 квадратных метров построено в 2004 году.
Интерьер виллы можно с уверенностью назвать классическим. Кроме жилых помещений в доме есть кинозал, бильярдная, бассейн и баня. Нынешний собственник, кстати, обещает сделать необходимую реновацию фасада и бассейна. Окруженная лесом вилла вдобавок находится совсем рядом с морем.
Подробности, техническая информация и другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.