Finnair пустит прямые рейсы в Лос-Анджелес

С 31 марта Finnair начнет совершать полеты в международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX) три раза в неделю.

«Благодаря близости Хельсинки новое направление Finnair в Лос-Анджелес означает для клиентов из Эстонии конкурентоспособность и удобное время перелета. Также новый маршрут упрощает организацию стыковочных рейсов из Лос-Анджелеса в другие направления в США», - сказал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.

В следующем летнем сезоне Finnair также планирует запустить дополнительные вылеты в Сан-Франциско и Чикаго. Оба направления стартуют в апреле, а с мая на линии Сан-Франциско добавится четвертый еженедельный рейс. Finnair начнет ежедневно летать в Калифорнию - три раза в неделю в Лос-Анджелес и четыре – в Сан-Франциско.

Лос-Анджелес известен своей хорошей погодой и пляжами и знаменитым районом Голливуд - город считается родиной американской кино- и телеиндустрии. Кроме того, Лос-Анжделес является крупнейшим американским туристическим и торговым пунктом.

«Авиалинию Хельсинки - Сан-Франциско мы открыли два года назад, и с тех пор получили подтверждение, что Калифорния и западное побережье являются популярными у наших клиентов. Мы убедились, что новое направление на Лос-Анджелес ждет такой же успех», - добавил Скуя.

Лос-Анджелес стал для Finnair пятым направлением в Северной Америке помимо Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и Майами. Предположительное время полета в LAX – 11 часов, в Хельсинки – 10 часов 30 минут.

Finnair оперирует перелетами в США совместно с авиакомпаниями American Airlines, British Airways и Iberia.