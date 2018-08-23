Задержанный в Нарве пьяный водитель лишился свободы, прав и автомобиля

Во вторник утром полиция в ходе рейда задержала пьяного водителя, которого лишили свободы и водительских прав. Также был конфискован его автомобиль.
Утром 21 августа сотрудники Нарвского полицейского участка проводили рейд "Дуют все" на 208 км шоссе Таллинн-Нарва. В ходе рейда были задержаны семь пьяных водителей, в том числе 45-летний мужчина, находившийся за рулем Audi. Поскольку мужчина и ранее неоднократно наказывался за нетрезвое вождение, полицейские задержали его и доставили в арестный дом дожидаться суда.
22 августа Вируский уездный суд назначил ему в качестве наказания 12 суток ареста. Кроме того, его на шесть месяцев лишили водительских прав, а его автомобиль был конфискован.
Ведущий следователь Нарвского полицейского участка Дмитрий Наролин подтвердил, что, несмотря на то, что обвиняемый неоднократно наказывался за нетрезвое вождения, это не повлияло на него в достаточной мере, чтобы он начал вести себя законопослушно. "Реакция пьяного человека значительно ниже, и иногда он может действовать чересчур лихо", - добавил следователь.
В этом году жители Идаской префектуры более чем в два раза чаще сообщали о пьяных водителях на экстренный номер 112, чем в 2017 году. С помощью звонков внимательных жителей полицейские Идаской префектуры за семь месяцев задержали 128 пьяных или замеченных на других нарушениях водителей.