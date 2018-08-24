Роналду и Месси не включили в число претендентов на "Золотой мяч"

«Кто получит «Золотой мяч»? В этом году у Модрича были впечатляющие результаты – победа в Лиге чемпионов и участие в финале чемпионата мира. Он является футболистом, который творит и устраивает шоу на поле, а также руководит игрой команды. Мбаппе также очень силён и у него впереди ещё вся карьера. Пусть будущее будет за ним», — цитирует Кака AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.