Роналду и Месси не включили в число претендентов на "Золотой мяч"
24 августа 2018, 10:51
Бывший футболист сборной Бразилии Кака поделился мнением о предстоящей борьбе за «Золотой мяч» – награде, вручаемой лучшему игроку календарного года в Европе, передает championat.com.
«Кто получит «Золотой мяч»? В этом году у Модрича были впечатляющие результаты – победа в Лиге чемпионов и участие в финале чемпионата мира. Он является футболистом, который творит и устраивает шоу на поле, а также руководит игрой команды. Мбаппе также очень силён и у него впереди ещё вся карьера. Пусть будущее будет за ним», — цитирует Кака AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Кака, получивший «Золотой мяч» в 2007 году, стал последним обладателем награды перед длительным периодом, в который её завоёвывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду.