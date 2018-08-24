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  • Роналду и Месси не включили в число претендентов на "Золотой мяч"

Роналду и Месси не включили в число претендентов на "Золотой мяч"

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Cristiano Ronaldo

ФОТО: ALBERTO LINGRIA / REUTERS/Scanpix

Бывший футболист сборной Бразилии Кака поделился мнением о предстоящей борьбе за «Золотой мяч» – награде, вручаемой лучшему игроку календарного года в Европе, передает championat.com.

«Кто получит «Золотой мяч»? В этом году у Модрича были впечатляющие результаты – победа в Лиге чемпионов и участие в финале чемпионата мира. Он является футболистом, который творит и устраивает шоу на поле, а также руководит игрой команды. Мбаппе также очень силён и у него впереди ещё вся карьера. Пусть будущее будет за ним», — цитирует Кака AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Кака, получивший «Золотой мяч» в 2007 году, стал последним обладателем награды перед длительным периодом, в который её завоёвывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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