Рубль и доллар. ФОТО: Alexandr Demyanchuk/RIA Novosti

США с понедельника вводят новые санкции против России в связи с отправлением Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. По мнению экономистов, пока эти санкции не представляют угрозы для российской экономики. Но министерство промышленности и торговли России готово принять ответные меры.

Администрация президента США 24 августа опубликовала официальный документ, описывающий новые санкции против России. В силу они вступят с понедельника, 27 августа. Ранее о том, что санкции будут введены, сообщал Госдеп США.

Санкции вводятся в два этапа в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Этот пакет санкций посольство России в Вашингтоне уже назвало драконовскими.

Экономисты говорят о том, что рынки перед введением санкций вели себя не очень стабильно. Согласно докладу банка Nordea, рубль из-за введения санкций находился в последние несколько дней под давлением.

Какие новые санкции США ввели против России?

На первом этапе США вводят санкции, которые уже частично повторяют предыдущие. Например, вводится запрет на поставки товаров и услуг для оборонного сектора, а также технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Документ предполагает запрет на экспорт товаров военной отрасли. В этом списке 21 группа товаров, среди которых оружие, военная радиоэлектроника, реактивные двигатели, беспилотные аппараты.

Документ допускает, что в некоторых случаях власти могут разрешить экспорт отдельных товаров. Например, для нужд дочек американских компаний в России, а также для некоторых секторов, например, гражданской авиации и космической отрасли.

Также в рамках санкций США запрещается оказывать России финансовую помощь.

В "Росбанке" ранее назвали санкции, которые могут быть введены на этом этапе, техническими.

Этот пакет не несет существенных угроз для экономики и рынков, пишут экономисты "Уралсиба". В банке отдельно выделяют возможный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, то есть используемых для оборонных и гражданских нужд.

Из США в России различных электроприборов и оборудования в 2017 году было введено на 752 млн долларов. Еще на 3,6 млрд было ввезено в Россию товаров и услуг по секретному коду, то есть товаров и услуг, которые могут быть использованы для оборонных нужд.

Какие санкции ждут Россию на втором этапе?

Согласно закону 1991 года, власти США могут через три месяца ввести против России более жесткие санкции. В "Уралсибе" прогнозируют, что эти санкции жестко ограничат экспорт из США в Россию и российский импорт в США.

На втором этапе санкции могут быть введены в случае, если Россия не предоставит гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие. Еще одним условием является согласие на допуск международных наблюдателей на заводы. Если этого не произойдет, то США в конце ноября могут ввести следующие санкции:

Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции

Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора

Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России

Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму попадает "Аэрофлот". Власти США уже заявили, что не будут вводить прямых санкций против компании

За первые шесть месяцев этого года взаимный торговый оборот между Россией и США составил 11,8 млрд долларов, а в 2017 году - составил 23 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть и нефтепродукты. Самая крупная статья поставок США в Россию - товары и услуги по секретному коду.

У президента США при этом на втором этапе будет возможность смягчить или даже еще на три месяца отсрочить введение санкций.

Чем ответит Россия

Замглавы МИДа Сергей Рябков уже заявил, что выдвигаемые США условия в рамках санкционного пакета по делу Скрипалей заведомо невыполнимы.

"Американская администрация анонсировала в связи с якобы причастностью России к делу Скрипалей двухступенчатые санкции, и в ноябре возможны серьезные ограничения на торговлю, если мы не выполним ряд условий... Эти условия заведомо и преднамеренно сформулированы так, чтобы их нельзя было выполнить. И все это прекрасно понимают - и авторы, и исполнители. Цель - показать, что США не терпят в мире никакого внешнеполитического действия, которое бы не вписывалось в их представления о том, что правильно и что неправильно", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже рассказал, как власти России планируют ответить на санкции со стороны США.

Он заявил, что компоненты для электроники могут импортироваться в России не из США, а из Азии. По его словам, эти рынки открыты для России.

При этом, по его словам, на поставки высокотехнологичной электроники для оборонного и космического сектора и так действовали жесткие ограничения, а современную технику в Россию не поставляли.

Их разработкой, по словам министра, занимаются российские оборонно-промышленные предприятия. Кроме того, министр обещал поддержать предприятия, попавшие под санкции США.

Позже Мантуров в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что российские военно-промышленные компании могли бы избежать ограничений, связанных с санкциями, если бы для расчетов со своими иностранным клиентами использовали бы национальные валюты. По словам Мантурова, в основном из-за новых санкций возникают риски, именно связанные с поставкой товаров на рынке в третьих странах.

Какие еще санкции могут ввести против России?

Помимо "драконовских санкций" в США обсуждаются еще "санкции из ада". Это законопроект, который был внесен в Конгресс США группой сенаторов.

Этот законопроект предлагает более жесткий набор мер: запрет на операции и заморозку активов в США семи российских банковских структур, включая Сбербанк и ВТБ, запрет на операции с российским госдолгом и прочее.

Главный экономист "Локоинвест" Кирилл Тремасов в своем блоге в Telegram написал, что принятие этого законопроекта может стать критичным для рынков.

Во вторник в Сенате США проходили слушания по поводу действующих против России санкций и возможности принятия будущих санкций. По мнению Тремасова, эти слушания повысили вероятность того, что законопроект будет принят.

В Nordea также отметили, что американские сенаторы выразили широкую поддержку увеличению санкционного давления на Россию. По прогнозу банка, вероятность ужесточения санкций в ближайшие месяцы будет давить на рубль.