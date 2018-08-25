Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто

Сейчас не те времена: несмотря на то, что спрос на недвижимость в России явно растет — спасибо относительно дешевой ипотеке — у руля рынка стоят покупатели. Хамить им нельзя, их нужно обхаживать, поить чаем и предоставлять скидки. Последнее особенно ценится. Но торг должен быть обоснованным.

Многие факторы отрицательно влияют на стоимость квартиры. Зная, какие именно, вполне реально добиться дисконта в 5, а то и 10, и 20 процентов. А продавцу, соответственно, подготовиться и вовремя устранить недостатки — если это вообще возможно.

Вторичный рынок жилья в России — своего рода «Черкизон» — огромен, качество — самое разное. Можно заплатить 10 миллионов за «двушку» в блочном доме у Третьего кольца, то есть получить задорого китайский пуховик, который через день-два эксплуатации развалится на множество мелких частей. А можно найти квартиру в добротном кирпичном доме за 11 миллионов, но в итоге сбить цену до тех же 10 миллионов. Это будет уже польский пуховик — неплохой. Торговаться не просто разрешается, а горячо рекомендуется.