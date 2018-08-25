Крупная птица пробила крыло пассажирского самолета

"Пассажирский А-320 авиакомпании S7 выполнял регулярный рейс из Москвы в Анапу. На подлете к курорту экипаж доложил о сильном ударе в районе правого крыла, предположив, что лайнер мог столкнуться с крупной птицей", - сказал он.