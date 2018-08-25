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Крупная птица пробила крыло пассажирского самолета

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Пассажирский А-320. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix / RIA Novosti

Птица протаранила крыло пассажирского авиалайнера по пути из Москвы в Анапу, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Пассажирский А-320 авиакомпании S7 выполнял регулярный рейс из Москвы в Анапу. На подлете к курорту экипаж доложил о сильном ударе в районе правого крыла, предположив, что лайнер мог столкнуться с крупной птицей", - сказал он.

Несмотря на инцидент, самолет удалось благополучно посадить. "На летном поле лайнер встречали техники, которые, внимательно осмотрев самолет, обнаружили пробоину на одном из закрылков, а также следы оперения крупной птицы", - сообщил источник.

Самолет нуждается в серьезном ремонте и некоторое время не сможет выполнять полеты.

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