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Галерея: в Эстонии отмечают Ночь древних огней

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Сегодня, в Ночь древних огней, по всей Эстонии зажигают сотни костров.

Когда-то такие костры зажигались для того, чтобы показать путь морским судам. Сейчас же они зажигаются в последнюю субботу августа, чтобы показать единство проживающих на морском побережье народов и напомнить как себе, так и другим, что Балтийское море должно быть сохранено.

Традиция разжигания костров зародилась в 1992 году на побережье Финляндии, теперь к ней присоединились все страны Балтийского моря. Обычно костры на берегу моря разжигают на закате, в 21.30 по местному времени.

Все общественные места разжигания костров можно найти на карте

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