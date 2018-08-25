Галерея: в Эстонии отмечают Ночь древних огней
25 августа 2018, 21:37
Сегодня, в Ночь древних огней, по всей Эстонии зажигают сотни костров.
Когда-то такие костры зажигались для того, чтобы показать путь морским судам. Сейчас же они зажигаются в последнюю субботу августа, чтобы показать единство проживающих на морском побережье народов и напомнить как себе, так и другим, что Балтийское море должно быть сохранено.
Традиция разжигания костров зародилась в 1992 году на побережье Финляндии, теперь к ней присоединились все страны Балтийского моря. Обычно костры на берегу моря разжигают на закате, в 21.30 по местному времени.
Все общественные места разжигания костров можно найти на карте.