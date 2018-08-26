Вс, 26.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

«Как родные люди»: Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Владимир Путин и Александр Лукашенко.

ФОТО: Vasily Fedosenko/AP

Возникающие в белорусско-российских отношениях проблемы и противоречия обсуждаются президентами двух стран открыто. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь-1", выдержки из которого были опубликованы на официальном сайте президента Белоруссии, передает Newsru.

"Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто", - отметил Лукашенко.

По его словам, эта открытость наблюдается даже при обсуждении личных вопросов. "Казалось бы, это личное, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому средства массовой информации, услышав это, эту открытость, а утечки разные бывают, кричат о том, что не просто шероховатости, а заискрило между президентами, беда. И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные, порой просто семейные. Вот мы как родные люди обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим", - сказал президент Белоруссии.

Напомним, 22 августа в Сочи на переговорах с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, а также не появляется новых.

"Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене", - сказал белорусский лидер.

В ходе встречи два президента договорились о новой встрече в ближайшее время с участием членов правительств двух стран.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ