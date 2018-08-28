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МИД РФ: "Северный поток-2" призван укрепить энергобезопасность европейского континента

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«Северный поток-2». Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Проект газопровода "Северный поток-2" призван укрепить энергетическую безопасность европейского континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер. Реализация проекта призвана диверсифицировать маршруты поставок газа, устранить транзитные риски. А в конечном итоге - удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента", - сказал Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

"И, кстати говоря, повысить уровень позитивной экономической взаимозависимости России и Евросоюза, лежащей в основе обоюдно выгодных отношений и стабильности на европейском континенте", - добавил министр.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

К настоящему времени "Северный поток-2" получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции.

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