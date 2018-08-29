Ср, 29.08.2018
Утверждать, что система юстиции прогнила, так же хорошо, как утверждать, что прогнили исполнительная или законодательная власти Райт Марусте
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Часто при поисках жилья на это не обращают внимания. А зря!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Когда вы хотите приобрести недвижимость, вы обращаетесь к маклеру, советуетесь со знакомыми, интересуетесь объявлениями на порталах, пишет портал Kodustill. Но при этом вы часто упускаете один очень важный источник информации.

Поиски объекта недвижимости для покупки подчас связаны с трудностями. Чтобы сделать правильный выбор и потом не пожалеть об этом, необходимо проконсультироваться с несколькими сторонами.

Профессиональные маклеры и умудренные опытом знакомые и родственники - это еще не все источники информации, размышляет apartmenttherapy.com.

А ведь кто, если не соседи могут поделиться с вами непредвзятой информацией! У них можно узнать о том, как живется в этом доме, о конфликтах, узких местах, о других соседях и собственниках. Также соседи охотно проинформируют вас об инфраструктуре и установленных правилах проживания. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ