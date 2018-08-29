Часто при поисках жилья на это не обращают внимания. А зря!

Поиски объекта недвижимости для покупки подчас связаны с трудностями. Чтобы сделать правильный выбор и потом не пожалеть об этом, необходимо проконсультироваться с несколькими сторонами.

А ведь кто, если не соседи могут поделиться с вами непредвзятой информацией! У них можно узнать о том, как живется в этом доме, о конфликтах, узких местах, о других соседях и собственниках. Также соседи охотно проинформируют вас об инфраструктуре и установленных правилах проживания.