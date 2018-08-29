Часто при поисках жилья на это не обращают внимания. А зря!

Когда вы хотите приобрести недвижимость, вы обращаетесь к маклеру, советуетесь со знакомыми, интересуетесь объявлениями на порталах, пишет портал Kodustill. Но при этом вы часто упускаете один очень важный источник информации.
Поиски объекта недвижимости для покупки подчас связаны с трудностями. Чтобы сделать правильный выбор и потом не пожалеть об этом, необходимо проконсультироваться с несколькими сторонами.
Профессиональные маклеры и умудренные опытом знакомые и родственники - это еще не все источники информации, размышляет apartmenttherapy.com.
А ведь кто, если не соседи могут поделиться с вами непредвзятой информацией! У них можно узнать о том, как живется в этом доме, о конфликтах, узких местах, о других соседях и собственниках. Также соседи охотно проинформируют вас об инфраструктуре и установленных правилах проживания.