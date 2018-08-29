Ср, 29.08.2018
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Видео: ЧП на пароме Tallink, на место прибыл вертолет

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens /LETA

Русское вещание LTV 7 со ссылкой на очевидцев сообщило о критической ситуации на пароме Tallink Latvija, который 28 августа отправился по маршруту  Рига-Стокгольм.

По словам очевидцев, паром Isabelle остановился на некоторое время у берега. Очевидцы говорят, что женщине на седьмой палубе стало плохо. На этой палубе находятся кафе и детская площадка. На место происшествия прибыл вертолет.

Во время эвакуации женщины пассажиры не могли находиться на верхних палубах и был закрыт бар, который расположен рядом с площадкой для вертолета. 

Однако официальной информации нет. Вся операция по спасению проходила в воздухе. После эвакуации паром продолжил движение.

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