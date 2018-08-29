Видео: ЧП на пароме Tallink, на место прибыл вертолет

По словам очевидцев, паром Isabelle остановился на некоторое время у берега. Очевидцы говорят, что женщине на седьмой палубе стало плохо. На этой палубе находятся кафе и детская площадка. На место происшествия прибыл вертолет.

Во время эвакуации женщины пассажиры не могли находиться на верхних палубах и был закрыт бар, который расположен рядом с площадкой для вертолета.