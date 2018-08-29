Видео: ЧП на пароме Tallink, на место прибыл вертолет
29 августа 2018, 13:15
Русское вещание LTV 7 со ссылкой на очевидцев сообщило о критической ситуации на пароме Tallink Latvija, который 28 августа отправился по маршруту Рига-Стокгольм.
По словам очевидцев, паром Isabelle остановился на некоторое время у берега. Очевидцы говорят, что женщине на седьмой палубе стало плохо. На этой палубе находятся кафе и детская площадка. На место происшествия прибыл вертолет.
Во время эвакуации женщины пассажиры не могли находиться на верхних палубах и был закрыт бар, который расположен рядом с площадкой для вертолета.
Однако официальной информации нет. Вся операция по спасению проходила в воздухе. После эвакуации паром продолжил движение.