Фото: современный мызный комплекс в Вильяндимаа ждет новых помещиков

Эта современная мыза находится среди живописной природы Вильяндимаа. Мызный комплекс состоит из трех отдельно стоящих зданий. Недвижимость можно использовать в качестве эксклюзивного жилья, а также рассматривать в качестве хорошей инвестиции.

ФОТО: city24.ee

Дом окружен лесопарком. Благодаря тому, что традиционных клумб и плодовых деревьев у дома нет, за участком легко ухаживать.

ФОТО: City24

Построенный из природного камня главный дом привлекает не только ухоженными интерьерами, но и оригинальным внешним видом.