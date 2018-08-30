Фото: современный мызный комплекс в Вильяндимаа ждет новых помещиков
30 августа 2018, 20:15
Обратите внимание на необычную недвижимость: выставлен на продажу уединенный жилой комплекс под Вильянди, сообщает портал Kodustill.
Эта современная мыза находится среди живописной природы Вильяндимаа. Мызный комплекс состоит из трех отдельно стоящих зданий. Недвижимость можно использовать в качестве эксклюзивного жилья, а также рассматривать в качестве хорошей инвестиции.
Дом окружен лесопарком. Благодаря тому, что традиционных клумб и плодовых деревьев у дома нет, за участком легко ухаживать.
Построенный из природного камня главный дом привлекает не только ухоженными интерьерами, но и оригинальным внешним видом.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.