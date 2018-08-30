Чт, 30.08.2018
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  • Фото: современный мызный комплекс в Вильяндимаа ждет новых помещиков

Фото: современный мызный комплекс в Вильяндимаа ждет новых помещиков

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ФОТО: City24

Обратите внимание на необычную недвижимость: выставлен на продажу уединенный жилой комплекс под Вильянди, сообщает портал Kodustill.

Эта современная мыза находится среди живописной природы Вильяндимаа. Мызный комплекс состоит из трех отдельно стоящих зданий. Недвижимость можно использовать в качестве эксклюзивного жилья, а также рассматривать в качестве хорошей инвестиции. 

ФОТО: city24.ee

Дом окружен лесопарком. Благодаря тому, что традиционных клумб и плодовых деревьев у дома нет, за участком легко ухаживать. 

ФОТО: City24

Построенный из природного камня главный дом привлекает не только ухоженными интерьерами, но и оригинальным внешним видом.

Подробности находятся ЗДЕСЬ

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