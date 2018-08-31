Эмманюэль Макрон призывает полностью пересмотреть отношения между Россией и ЕС

"Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве, в том числе в оборонной сфере, с нашими ближайшими соседями", - сказал глава французского государства на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой. "Я считаю, что нам необходимо полное обновление наших отношений с Россией в связи с окончанием холодной войны", - продолжил Макрон.

По мнению Эмманюэля Макрона, "в последние два десятилетия нас зачастую сдерживали ошибки и непонимание с обеих сторон, из-за чего нам не удалось извлечь должные выводы", пишет Inopressa.

Однако президент определил два предварительных условия, отмечает редакция.