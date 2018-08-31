Эмманюэль Макрон призывает полностью пересмотреть отношения между Россией и ЕС

Находясь с визитом в Финляндии, президент Французской Республики призвал к углублению отношений между Россией и Евросоюзом, в частности, в сфере безопасности и обороны, с целью поддержания стабильности в регионе, говорится в редакционной статье французского издания Ouest-France.
"Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве, в том числе в оборонной сфере, с нашими ближайшими соседями", - сказал глава французского государства на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой. "Я считаю, что нам необходимо полное обновление наших отношений с Россией в связи с окончанием холодной войны", - продолжил Макрон.
По мнению Эмманюэля Макрона, "в последние два десятилетия нас зачастую сдерживали ошибки и непонимание с обеих сторон, из-за чего нам не удалось извлечь должные выводы", пишет Inopressa.
Однако президент определил два предварительных условия, отмечает редакция.
"Нам надо стать более сильными внутри Евросоюза, добиться стратегической автономии. Если Европа недостаточно сильна в сфере обороны и безопасности, то нет смысла идти на разговор с особыми партнерами", - сказал Макрон.