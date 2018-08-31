Пт, 31.08.2018
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Кальюлайд: Кая Каллас должна извиниться перед Юри Ратасом

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Кая Каллас.

ФОТО: ERIK PROZES / EESTI MEEDIA/SCANPIX

По мнению старейшины Пыхья-Таллинна и члена Центристской партии Раймонда Кальюлайда, председательница Партии реформ Кая Каллас должна попросить прощения у Юри Ратаса за то, что назвала его политбройлером, передает Postimees.

Сегодня в передаче Otse Postimehest Кая Каллас назвала Юри Ратаса политбройлером, который многому научился у Эдгара Сависаара, и добавила, что на каждой свадьбе он [Ратас] жених и покойник на каждых похоронах.

"Со стороны Каи Каллас очень невежественно называть Юри Ратаса политбройлером", - написал Кальюлайд в Facebook. "Кая Каллас должна извиниться перед Юри Ратасом. Это было неудачное оскорбление", - отметил он.

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