Кальюлайд: Кая Каллас должна извиниться перед Юри Ратасом
31 августа 2018, 19:51
По мнению старейшины Пыхья-Таллинна и члена Центристской партии Раймонда Кальюлайда, председательница Партии реформ Кая Каллас должна попросить прощения у Юри Ратаса за то, что назвала его политбройлером, передает Postimees.
Сегодня в передаче Otse Postimehest Кая Каллас назвала Юри Ратаса политбройлером, который многому научился у Эдгара Сависаара, и добавила, что на каждой свадьбе он [Ратас] жених и покойник на каждых похоронах.
"Со стороны Каи Каллас очень невежественно называть Юри Ратаса политбройлером", - написал Кальюлайд в Facebook. "Кая Каллас должна извиниться перед Юри Ратасом. Это было неудачное оскорбление", - отметил он.