Британский министр обороны: боевики "Исламского государства" угрожают Великобритании и всей Европе

"То, что мы наблюдаем - это прямая угроза этих группировок Великобритании, мы должны действовать так, чтобы атаки типа манчестерской не могли повториться", - заявил министр в интервью телеканалу Sky News в ходе афганского визита.

В мае 2017 года в результате взрыва на Манчестер-арене во время выступления американской певицы Арианы Гранде погибло более 20 человек, около 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.