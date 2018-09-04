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В Барселоне продают виллу, на которой отдыхала Монсеррат Кабалье

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ФОТО: скриншот с сайта realty.newsru.com

Агентство недвижимости Living выставило на продажу расположенную в  Барселоне виллу, на которой в свое время любила отдыхать знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье, пишет Realty.newsru.com со ссылкой на Noticia.ru.

Вилла Paula, которую в агентстве оценили в 6,6 млн евро, расположена на улице Карретера-де-лас-Агуас неподалеку от Природного парка Кольсерола. Общая площадь участка составляет 4,1 га, а главного здания – 720 кв. м. Виллу построил в 1912 году архитектор-модернист Жерони Гранел-и-Манреса, а в 2012 году завершилась ее трехлетняя реконструкция.

На четырех этажах виллы и в прилегающей башне разместилось восемь спален с ванными комнатами, девять санузлов, столовая, кухня и гостиная, а также тренажерный зал, сауна, кладовая и игровой зал. Помимо этого, на прилегающем участке есть зона для барбекю и инфинити-бассейн с видом на Барселону.

Монсеррат Кабалье - не единственная знаменитая постоялица этой виллы. Так, в годы правления Франко на ней скрывался от властей политический деятель Льюис Компанис.

Фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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