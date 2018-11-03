Вс, 4.11.2018
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В Египте разбился МиГ-29

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МИГ-29. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Истребитель МиГ-29М разбился в Египте, сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сказали в ОАК.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Египте при выполнении тренировочного полета потерпел аварию один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

По данным издания, египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничто не угрожает. "Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота", - пишет газета со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

Согласно некоторым данным, всего РФ поставит Египту 46 самолетов этого типа.

МиГ-29 - легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России.

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