Вс, 4.11.2018
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"Пацаны, разрешите доехать до дома!" Водитель с 3,8 промилле обратился к полиции

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Пьяный водитель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

В Латвии жители Вангажи пожаловались в полицию на внедорожник, пассажиры которого на протяжении всего дня мешали громким поведением, а также мусорили и употребляли алкоголь, сообщает передача Degpunktā.

После первого вызова стражи порядка упомянутую компанию не встретили, однако со второго раза людей на внедорожнике удалось найти и предупредить о возможных последствиях, если они не покинут частную территорию.

Принимая во внимание тот факт, что все находившиеся в машине люди были пьяны, стороны достигли договоренности, что за автомобилем приедут.

Вскоре полицейские на сельской дороге встретили тот самый внедорожник. Проверка по полицейской базе данных показала, что машина не пригодна к использованию, так как она не проходила техосмотр и у нее нет страховки.

Во время разговора с полицейскими водитель попросил: "Пацаны, разрешите доехать до дома!"

От водителя чувствовался ярко выраженный запах алкоголя. Проверка показала, что он сел за руль в состоянии опьянения в 3,8 промилле.

Как сообщает передача Degpunktā, этот вечер для мужчины завершился составлением протокола и расставанием с водительскими правами.

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