"Пацаны, разрешите доехать до дома!" Водитель с 3,8 промилле обратился к полиции

После первого вызова стражи порядка упомянутую компанию не встретили, однако со второго раза людей на внедорожнике удалось найти и предупредить о возможных последствиях, если они не покинут частную территорию.

Принимая во внимание тот факт, что все находившиеся в машине люди были пьяны, стороны достигли договоренности, что за автомобилем приедут.

Вскоре полицейские на сельской дороге встретили тот самый внедорожник. Проверка по полицейской базе данных показала, что машина не пригодна к использованию, так как она не проходила техосмотр и у нее нет страховки.

Во время разговора с полицейскими водитель попросил: "Пацаны, разрешите доехать до дома!"

От водителя чувствовался ярко выраженный запах алкоголя. Проверка показала, что он сел за руль в состоянии опьянения в 3,8 промилле.