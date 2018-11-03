Вс, 4.11.2018
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  • На фанерном заводе в Отепя вспыхнул пожар

На фанерном заводе в Отепя вспыхнул пожар

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Экстренный номер.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В субботу вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на заводе по производству фанеры в Отепя, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Сообщение о пожаре в здании UPM-Kymmene на улице Техазе поступило в 17.49.

Поскольку пожар на предприятии такого рода потенциально имеет высокий риск, Спасательный департамент направил на место происшествие десять бригад.

Дежурный пресс-секретарь спасателей сообщил, что, по предварительным данным, сотрудники предприятия смогли сами потушить пожар.

В 17.59 приоритет вызова был изменен на уровень два.

В последний раз на этом заводе вспыхнул пожар 2 октября. Загорелась сушилка шпона и пыль в соединенной с ней вентиляционной трубе.

Что стало причиной сегодняшнего возгорания, выясняется.

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