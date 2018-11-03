На фанерном заводе в Отепя вспыхнул пожар
3 ноября 2018, 21:22
В субботу вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на заводе по производству фанеры в Отепя, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Сообщение о пожаре в здании UPM-Kymmene на улице Техазе поступило в 17.49.
Поскольку пожар на предприятии такого рода потенциально имеет высокий риск, Спасательный департамент направил на место происшествие десять бригад.
Дежурный пресс-секретарь спасателей сообщил, что, по предварительным данным, сотрудники предприятия смогли сами потушить пожар.
В 17.59 приоритет вызова был изменен на уровень два.
В последний раз на этом заводе вспыхнул пожар 2 октября. Загорелась сушилка шпона и пыль в соединенной с ней вентиляционной трубе.
Что стало причиной сегодняшнего возгорания, выясняется.