На фанерном заводе в Отепя вспыхнул пожар

Сообщение о пожаре в здании UPM-Kymmene на улице Техазе поступило в 17.49.

Поскольку пожар на предприятии такого рода потенциально имеет высокий риск, Спасательный департамент направил на место происшествие десять бригад.

Дежурный пресс-секретарь спасателей сообщил, что, по предварительным данным, сотрудники предприятия смогли сами потушить пожар.

В 17.59 приоритет вызова был изменен на уровень два.

В последний раз на этом заводе вспыхнул пожар 2 октября. Загорелась сушилка шпона и пыль в соединенной с ней вентиляционной трубе.