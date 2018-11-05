Президент Эстонии пробежала нью-йоркский марафон

Президент Эстонии, Керсти Кальюлайд выступила на нью-йоркском марафоне, пробежав дистанцию 42 195 метра за 4 часа две минуты и 40 секунд, заняв 15394 место среди 53000 участников.
"Я не знаю, мог ли учредитель этого марафона, Фред Лебоу предположить в 1970 году, когда марафон в Нью-Йорке был проведен впервые и на котором дистацию преодолели всего 127 человек, что в 2018 году марафон соберет почти 60000 человек из 125 стран? Конечно нет, но уже тогда понял он одну вещь: в мире мало вещей, которые способны доставить такое возбуждение души и наслаждение, как марафон" - написала Кальюлайд перед стартом марафона.
Традиционный нью-йоркский марафон выиграли эфиопский бегун Лелиса Десиса со временем 2:05.59 и кенийка Мэри Кейтани, показавшая результат 2:22.48.