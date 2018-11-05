Президент Эстонии пробежала нью-йоркский марафон

"Я не знаю, мог ли учредитель этого марафона, Фред Лебоу предположить в 1970 году, когда марафон в Нью-Йорке был проведен впервые и на котором дистацию преодолели всего 127 человек, что в 2018 году марафон соберет почти 60000 человек из 125 стран? Конечно нет, но уже тогда понял он одну вещь: в мире мало вещей, которые способны доставить такое возбуждение души и наслаждение, как марафон" - написала Кальюлайд перед стартом марафона.